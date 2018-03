Short track, Mondiali 2018: la nazionale azzurra ai raggi X. Arianna Fontana vuole continuare a vincere dopo le Olimpiadi

Dal 16 al 18 Marzo si disputeranno a Montreal i Campionati del Mondo 2018 di short track. L’ultimo grande appuntamento della stagione e forse anche della carriera per Arianna Fontana. La valtellinese è reduce dalla fantastica Olimpiade di PyeongChang, dove ha conquistato tre medaglie e soprattutto il tanto atteso primo oro olimpico della carriera, diventando in Corea la pattinatrice più vincente della storia dei Giochi.

Arianna non ha ancora deciso il suo futuro agonistico, anche perchè dopo le Olimpiadi c’era proprio questa rassegna iridata da preparare al meglio. La valtellinese ha vinto in carriera 14 medaglie ai Mondiali, tra cui un oro nei 1500m ed un argento nella Classifica Overall nell’edizione di Mosca 2015, quando riuscì a salire sul podio in tutte le distanze (staffetta compresa) in quello che è stato senza dubbio il suo miglior Mondiale di sempre.

A Montreal vorrà essere protagonista anche Martina Valcepina. A livello individuale le è mancato qualcosa alle Olimpiadi, in particolare nei suoi amati 500 metri, ma si è prontamente riscattata con una grandissima prestazione nella staffetta in finale. Il quartetto azzurro ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una finale pazzesca, con la caduta del Canada e la squalifica della Cina. L’ennesima conferma per la staffetta femminile, che nei grandi appuntamenti ha sempre centrato il podio.

I quattro posti sono certi in staffetta ed oltre a Fontana e Valcepina, ci saranno anche Cecilia Maffei e Lucia Peretti. Da valutare anche la presenza, magari nei 1000 metri di Cynthia Mascitto, che deve riscattare l’eliminazione al primo turno alle Olimpiadi.

In campo maschile, come a PyeongChang ci saranno Yuri Confortola e Tommaso Dotti. Soprattutto il primo è in grande forma dopo essersi laureato Campione d’Italia. Il valtellinese ha disputato un’ottima Olimpiade, conquistando anche la finale B nei 1000 metri, con il settimo posto finale (miglior risultato degli uomini in Corea).













Foto: Fisi-Pentaphoto