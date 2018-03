Short track, Mondiali 2018: Arianna Fontana, dopo l’Olimpo ora è caccia all’iride. La valtellinese può puntare alla classifica allround

Campionessa d’Europa, medaglia d’oro alle Olimpiadi, manca solo il titolo mondiale ad Arianna Fontana per completare una storica tripletta. Una stagione finora incredibile quella della campionesse valtellinese e che ora vivrà il suo finale con i Mondiali di Montreal, in programma da venerdì 16 a domenica 18 Marzo.

Poche settimane dopo le imprese olimpiche, Fontana torna a sfidare sul ghiaccio le migliori pattinatrici del mondo, con il grande obiettivo di provare a conquistare per la prima volta in carriera il titolo nella classifica Overall. Questo è ancora l’unico oro che manca nella bacheca di Arianna, che ha conquistato due bronzi ed un argento, quest’ultimo nell’edizione dei Mondiali di Mosca 2015. Sul ghiaccio russo la valtellinese riuscì a salire sul podio in tutte le distanze (oro anche nei 1500m) e alla fine si arrese solamente alla coreana Choi Min Jeong.

Le ultime Olimpiadi hanno dimostrato come la portabandiera azzurra a PyeongChang abbia davvero tutte le possibilità per provare a vincere questo titolo. In Corea, Fontana ha raggiunto sempre la finale nei 500, 1000 e 1500 metri ed è sicuramente un biglietto da visita importante in vista delle gare di Montreal. Se dovesse replicare la stessa cosa anche in Canada, allora la valtellinese potrebbe davvero ambire a diventare Campionessa del Mondo.

Servirà comunque una grandissima impresa, perché le rivali sono molte, coreane e canadesi soprattutto. Un 2018 magico, che ora può essere suggellato in modo unico ed irripetibile. Parte la conquista al Mondiale di Arianna Fontana.













Foto: Fisi-Pentaphoto