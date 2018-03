Short track, Campionati Italiani 2018: Arianna Fontana e Yuri Confortola vincono i tricolori a Courmayeur

Al Courmayeur Mountain Sport Center si sono svolti i Campionati Italiani 2018 di short track. Sul ghiaccio valdostano le stelle azzurre sono tornate protagoniste dopo le trionfali Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, pronte per dare spettacolo anche agli imminenti Mondiali.

Arianna Fontana ha trionfato nettamente. La Campionessa Olimpica dei 500m, vincitrice di ben tre medaglie ai Giochi, si è imposta nelle tre canoniche distanze e ha poi chiuso al quinto posto i 3000m finali. La portabandiera ha battuto Martina Valcepina e Cecilia Maffei. Tra gli uomini, invece, affermazione di Yuri Confortola che ha dettato legge in tutte le prove e ha così surclassato Mattia Antonioli e Tommaso Dotti. Per la 27enne e per il 31enne si tratta del settimo tricolore conquistato in carriera.













(foto Pentaphoto FISI)