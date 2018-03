Serie A, Sassuolo-Napoli 1-1: occasione sciupata dagli azzurri, la Juventus può allungare!

Clamoroso passo falso del Napoli: i partenopei pareggiano 1-1 sul campo del Sassuolo e sciupano una ghiotta occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata questa sera contro il Milan. I ragazzi di Sarri si sono portati a un punto di distacco dalla capolista della Serie A ma ora rischiano di essere ributtati nuovamente indietro.

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 22′: Peluso colpisce il palo di testa, Politano calcia al volo col mancino e insacca. Gli azzurri hanno avuto una palla gol con Insigne al 39′ e hanno continuato a spingere anche nella ripresa fino a trovare il gol del pareggio con l’autorete di Rogerio: tiro-cross di Mario Rui, Rogerio prova ad anticipare Callejon ma insacca nella propria porta all’80’. Due minuti più tardi Milik ha colpito la traversa con una sforbiciata e lì si sono spenti i sogni del Napoli.

Nell’altro incontro delle 18.00, il Chievo ha battuto la Sampdoria per 2-1 e respira in ottica salvezza mentre i blucerchiati perdono un’occasione importante nella lotta per l’Europa League. Quagliarella trasforma il rigore al 26′, nella ripresa i clivenesi ribaltano la contesa con Castro al 63′ e Hetemaj al 79′.













(foto Gianfranco Carozza)