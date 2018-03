Serie A, Sampdoria-Inter 0-5: micidiale poker di Mauro Icardi! I nerazzurri salgono al quarto posto

L’Inter ha letteralmente strapazzato la Sampdoria nel lunch match della 29^ giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti a Marassi con un roboante 5-0 e salgono al quarto posto in classifica, a un solo punto dalla Roma (impegnata contro il Crotone alle 15.00) e con due punti di vantaggio sulla Lazio (giocherà alle 20.45 contro il Bologna), ma con una partita in meno rispetto alle romane (il 4 aprile verrà recuperato il derby). I ragazzi di Spalletti stanno tornando in forma per il finale di stagione e sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League mentre i blucerchiati rimangono al settimo posto in classifica.

Dopo la traversa di Cancelo al 23′, l’Inter si è letteralmente scatenata: pallonetto di testa di Perisic da centro area su assist di Cancelo (26′) seguito dalla micidiale tripletta di Icardi. Il capitano trasforma il rigore concesso al 30′ per fallo di Barreto su Rafinha, raddoppia due minuti più tardi con un micidiale coppo di tacco spalle alla porta, chiude i conti al 44′ ribattendo in rete di sinistro una respinta di Viviano sul tacco di Rafinha. Maurito ha poi firmato il personale poker al 51′ con un tiro al volo di destro spettacolare. Gli ospiti amministrano e sfiorano anche il sesto gol con Eder ma basta e avanza così.













(foto Gianfranco Carozza)