Serie A, 27^ giornata: Napoli-Roma 2-4. La doppietta di Dzeko stende la capolista, +1 sulla Juventus!

Il Napoli è crollato! I partenopei hanno perso contro la Roma per 4-2 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A e non riescono così a rispondere alla Juventus che ha vinto 1-0 contro la Lazio. I ragazzi di Sarri ora hanno un punto di vantaggio sui bianconeri che però devono recuperare la partita contro l’Atalanta: c’è un rischio imminente di sorpasso in testa al campionato.

Al San Paolo i padroni di casa erano passati in vantaggio al 6′ con Insigne che ha insaccato un bel cross rasoterra di Mario Rui proveniente dalla sinistra. I giallorossi, però, trovano il pareggio un minuto dopo grazie a Under che entra in area ricevendo il lancio lungo di Nainggolan, tira in porta e grazie a una deviazione di Mario Rui trova il pareggio. I ragazzi di Di Francesco spingono e al 26′ ribaltano il punteggio: cross di Florenzi dalla fascia destra e incornata perfetta di Dzeko. Il Napoli è anche sfortunato al 59′ quando Callejon colpisce il palo da calcio d’angolo e capitola al 73′: Dzeko firma la personale doppietta con un bel sinistro a giro dopo aver saltato Mario Rui. Perotti arrotonda al 79′, Mertens in pieno recupero firma il definitivo 2-4.