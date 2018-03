Serie A 2018, Udinese-Sassuolo 1-2: scatto salvezza dei neroverdi, decide Sensi

Il Sassuolo ha sconfitto l’Udinese per 2-1 nell’anticipo della 29^ giornata della Serie A. Gli emiliani hanno espugnato la Dacia Arena e hanno ottenuto tre punti fondamentali per la salvezza. Al 42′ passano in vantaggio gli ospiti grazie a un autogol di Adnan, incappato in uno sfortunato rimpallo su calcio d’angolo. Pronta risposta dei friulani al 44′ con Fofana che trova una rete dalla lunga distanza. Il Sassuolo raddoppia al 74′ grazie a un contropiede concretizzato da Sensi dopo il buon invito di Politano. I neroverdi sono tornati al successo dopo quasi tre mesi (il 23 dicembre batterono l’Inter).















(foto pagina Facebook Politano)