Sei Nazioni femminile 2018: Galles-Italia 15-22. Impresa delle azzurre, vittoria esterna da urlo

L’Italia femminile di rugby trova la prima vittoria di questo Sei Nazioni in Galles, battendo le padrone di casa per 15-22 e conquistando anche il punto di bonus offensivo, mentre le gallesi trovano il bonus difensivo e così le due squadre ora sono appaiate a quota 5 in classifica. Whitewash scongiurato per le italiane, che ora punteranno, con la Scozia, ad evitare anche il cucchiaio di legno.

Nel primo tempo parte bene l’Italia con la meta di Locatelli al 9′ trasformata da Sillari per un immediato 0-7 azzurro. Le padrone di casa dapprima accorciano con un piazzato di Wilkins al 30′, poi a ruota trovano il sorpasso grazie alla meta non trasformata di Butchers al 32′. All’ultimo respiro però l’Italia firma il controsorpasso con la meta non trasformata di Magatti al 39′, portando le squadre al riposo sull’8-12.

Nella ripresa riparte forte l’Italia, che al 49′ trova ancora la meta (non trasformata) grazie a Rigoni, ma sull’8-17 arriva la reazione gallese, che accorcia sul 15-17 al 69′ con la meta di Harries trasformata da Wilkins. Il forcing delle padrone di casa non sortisce effetti, anzi al 79′ l’Italia trova anche il bonus offensivo grazie alla meta di Sillari, che poi non trasforma: finisce 15-22 e può iniziare la festa italiana.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIR (utilizzo editoriale)

roberto.santangelo@oasport.it