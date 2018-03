Sei Nazioni 2018, Irlanda-Scozia 28-8. I Verdi vedono il torneo, ora all’Inghilterra serve un’impresa

L’Irlanda batte 28-8 la Scozia e mette le mani sul Sei Nazioni di rugby: ora l’Inghilterra dovrà battere la Francia con bonus offensivo, per poi provare a giocarsi il tutto per tutto a Twickenham, nello scontro diretto dell’ultimo turno. Anche lì gli inglesi dovranno vincere con bonus, senza concedere punti agli irlandesi, dovendo poi guardare alla differenza punti. Insomma, appare un’impresa epica.

La Scozia soffre in avvio, ma l’Irlanda non sfonda e a passare, su piazzato, sono proprio gli ospiti con Laidlaw al 13′. I Verdi però hanno voglia di vincere e tornano subito a macinare gioco: Stockdale intercetta uno dei tanti passaggi sballati degli ospiti e si fa tutto il campo di corsa per marcare la meta del sorpasso al 22′, a ruota Sexton trasforma. Una volta sbloccatisi, i padroni di casa non si voltano più indietro e, proprio a ridosso dell’intervallo sfondano ancora, e lo fanno nuovamente con Stockdale, mentre Sexton arrotonda ancora e manda tutti negli spogliatoi sul 14-3.

Nella ripresa la musica non cambia, anzi l’Irlanda trova immediatamente la terza meta: al 45′ è Murray a schiacciare tra i pali sugli sviluppi di una touche, Sexton porta lo score sul 21-3. I Verdi si rilassano un attimo, avendo tutto il tempo per centrare la quarta meta e così la Scozia colpisce di rimessa: Kinghorn segna al 52′, ma Laidlaw non trasforma e si resta sul 21-8. L’Irlanda incassa e poi torna a crescere piano piano: al 66′ Sexton sbaglia il piazzato che avrebbe dato ai Verdi il doppio break di margine e allora i padroni di casa tornano a giocare solo per il punto di bonus offensivo, che arriva quasi subito. Al 79′ Cronin va in meta e porta a casa quel punto che potrebbe fare la differenza alla fine del torneo. Sexton trasforma per il 28-8 finale. Rob Kearney man of the match.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter Sei Nazioni

roberto.santangelo@oasport.it