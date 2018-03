Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2018: Krista Parmakoski domina la 10km in tecnica classica davanti al proprio pubblico davanti a Nepryaeva e Bjoergen

Krista Parmakoski è profeta in patria e domina la 10km in tecnica classica di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo 2018. La finlandese, infatti, non ha lasciato scampo alle avversarie gestendo in maniera impeccabile il suo sforzo, dall’inizio alla fine. L’unica a tenerle testa, se così si può dire, è stata la russa Natalia Nepryaeva che si è classificata al secondo posto con un ritardo di 20.9 secondi grazia ad una seconda parte di gara in crescendo. Terza posizione per una infinita Marit Bjoergen. La norvegese, infatti, ha saputo rimontare in maniera rabbiosa nel finale, fermandosi a 26.7 secondi da Parmakoski.

Quarta posizione per la seconda finlandese, Kerttu Niskanen che accusa 27 secondi dopo essere rimasta al secondo posto per quasi tutta la prova odierna. Quinta posizione per la norvegese Heidi Weng che crolla con il passare dei chilometri e perde 43.3 secondi ma, con questo piazzamento, si avvicina alla Coppa del Mondo, allungando ulteriormente sulla connazionale Ingvild Flugstad Oestberg che oggi ha concluso ottava a 59 secondi. Tra di loro si sono piazzate l’austriaca Teresa Stadlober, sesta a 52.4 secondi e la statunitense Sadie Bjornsen a 57.6. Nona posizione per una strepitosa Aino-Kaisa Saarinen che taglia il traguardo in lacrime perchè conclude la sua carriera proprio davanti al suo pubblico. Completa la top ten la quarta finlandese, Johannna Matintalo a 1:13.4.

Per l’Italia era al via solamente una atleta, la giovanissima Anna Comarella, che ha concluso in 38esima posizione con un distacco di 2:17.

LA GARA

Agli 1,5km è duetto finlandese con Krista Parmakoski che precede Kerttu Niskanen per 3.2 secondi, mentre al terzo posto troviamo la norvegese Heidi Weng a 4.2, mentre al quarto posto ancora una padrona di casa, Aino Kaisa Saarinen a 7.1 davanti all’austriaca Teresa Stadlober a 7.5. Decimo e undicesimo posto per le norvegesi Marit Bjoergen a 12.4 secondi e Ingvild Flugstad Oestberg a 12.7.

Ai 3,7km prosegue il dominio di Parmakoski che allunga a 11.0 su Niskanen, mentre Weng rimane al terzo posto a 13.4 e Stadlober sale in quarta posizione a 15.8. Risale leggermente Bjoergen in settima posizione a 18.5.

A metà gara sempre Parmakoski con il miglior tempo in 12:13.8 con 14.6 secondi su Weng e 15 su Niskanen. Quarta la russa Natalia Nepryaeva a 16.1, mentre Bjoergen è in spinta a 17.6 sempre più in quinta piazza. La nostra Anna Comarella dopo un buon avvio scivola in 37esima posizione a un minuto di distacco.

Ai 6,5km la situazione non cambia, anzi, Parmakoski aumenta il ritmo e fa il vuoto. Alle sue spalle rimane Niskanen, ma a 20.4 secondi, pochi centesimi davanti a Nepryaeva Bjoergen è quarta a 24.7, davanti a Weng che perde terreno e si ritrova a 25 secondi.

Agli 8,7km ormai la situazione è delineata, con Parmakoski in scioltezza con la bellezza di 23.3 secondi di vantaggio su Niskanen e 23.9 su Nepryaeva. Quarta Bjoergen a 28.9 mentre Weng prosegue nel crollo e accusa 38 secondi.

All’arrivo Parmakoski taglia il traguardo con il tempo di 24:37.4, precedendo Nepryaeva, Bjoergen, Niskanen e una Weng che si avvicina sempre più alla Coppa del Mondo generale. 38esima, invece, la nostra Anna Comarella a 2:17 dalla prima posizione.

Foto: Pier Colombo