Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2018. Krista Parmakoski vince la 10km battendo in volata Marit Bjoergen. In difficoltà Heidi Weng

La mass start 10km di Falun premia Krista Parmakoski. La finlandese ha disputato una grande gara, soprattutto tatticamente, resistendo al forcing della scatenata Marit Bjoergen e permettendosi il lusso di batterla in volata.

La norvegese è stata la mattatrice della gara odierna, perché a metà primo giro, sulla dura salita, ha alzato in maniera impressionante il ritmo, passando per prima allo sprint intermedio. L’unica a tenere il passo di Bjoergen è stata la connazionale Tiri Weng, con il gruppo andato via via assottigliandosi. In discesa, però, le altre sono riuscite a rientrare, fino a giocarsela nell’ultimo giro, dove la salita era più corta visti i 10 km di percorso. E qui Bjoergen ha pagato.

Parmakoski piano piano è risalita e ha chiuso in crescendo, tornando sulle code della norvegese e accelerando in maniera impressionante sul rettilineo finale, precedendo Bjoergen in volata di soli 2 centesimi. Dietro ne ha approfittato Ingvild Flugstad Oestberg, rimasta sorniona all’inseguimento e alla fine terza, a 5″ dal duo di testa. La norvegese può però sorridere perché tiene aperta la corsa alla Coppa generale: oggi ha rosicchiato infatti punti preziosi alla connazionale Heidi Weng, davvero in difficoltà, addirittura 22esima a 44″. Una debacle che complica le cose anche in vista di domani, quando partirà con un minuto e mezzo di ritardo e rischia di vedere svanire la Coppa proprio all’ultima gara.

Tornando alla gara odierna ai piedi del podio ha chiuso la svedese Ebba Andersson (+14.5), che al photofinish ha battuto la giapponese Masako Ishida (+14.8). Poco dietro un’altra svedese, Charlotte Kalla (+15.2), davanti all’austriaca Teresa Stadlober (+15.4) e all’americana Jessica Diggins (+15.5). Nona la norvegese Astrid Jacobsen, che pareva poter stare col gruppo di testa prima di finire indietro (+24.8). Chiude la top ten la finlandese Kerttu Niskanen (+26.2). Tiril Weng ha pagato il secondo giro finendo 16esima (+33.6).

Una sola azzurra al via, Elisa Brocard, staccatasi sul forcing della prima salita e finita in 25esima posizione a 49″ da Parmakoski.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI DI FONDO