Sci alpino, Sofia Goggia: “Sensazioni migliori rispetto a ieri”; Nicol Delago: “Non pensavo di andar così bene”

Tanta Italia nella parte alta della classifica dopo la manche di superG della combinata alpina di Crans Montana (Svizzera). La migliore di tutte è stata Sofia Goggia, che ha piazzato il primo tempo in 1’03″70. Anche oggi è stata infatti una gara sprint, con partenza abbassata e un percorso che, privato della parte più tecnica, ha ridotto al minimo le chance delle velociste di fare la differenza in ottica vittoria. “Ho avuto sensazioni migliori rispetto a ieri, anche se con questa neve così molle non era facilissimo e infatti nella parte bassa avrei potuto fare qualcosa di meglio“, il commento della bergamasca nelle dichiarazioni riportate sul sito della Fisi.

L’unica in grado di starle in scia è stata Nicol Delago, ottima seconda a soli 24 centesimi dalla connazionale. La giovane azzurra, 22 anni, ha offerto una prova convincente: “Onestamente non mi sembrava di essere andata così bene, anche se ho tenuto una marcia costante, senza strafare per tutta la discesa. Adesso lo slalom sarà duro perché non è certamente la mia specialità, ma farò il massimo“, le impressioni dell’atleta nostrana.













Foto: Fisi-Pentaphoto