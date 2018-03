Sci alpino, il palmares di Sofia Goggia. Bacheca super con oro olimpico e Coppa del Mondo di discesa. E’ storia dello sci!

“E’ incredibile l’ho sognata questa Sfera di Cristallo e finalmente ce l’ho qui tra le mie braccia e devo ammettere che mi sembra tutto incredibile. E’ stata una gara molto difficile, ho messo in pista tutte le energie e l’ho portata a casa. Campionessa olimpica e campionessa del mondo di discesa libera nella stessa stagione? Se ci penso stento davvero a crederci. La sfida con Lindsey Vonn? Lei ha vinto la gara, io ho vinto la Coppa del Mondo per me è il massimo. E’ sempre un onore gareggiare con una fuoriclasse come Lindsey. Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? Quando ho ritrovato me stessa, a un certo punto della stagione mi sembrava di aver perso qualcosa ma poi ho rimesso le cose a posto insieme al mio team e sono riuscita a realizzare qualcosa di davvero impensabile“.

Parole colme di emozione e soddisfazione quelle di Sofia Goggia, autrice della magica doppia: oro olimpico e Coppa del mondo in discesa libera. Un po’ come fatto dalla sua amica Michela Moioli, nello snowboardcross, anche la bergamasca ha posto il proprio sigillo nello sci alpino in una stagione non facile che da gennaio in avanti le ha portato vittorie e piazzamenti importantissimi.

Il secondo posto di oggi, sulle nevi di Are (Svezia), sede delle Finali di Coppa del Mondo, è stato un mix di sofferenza e tensione. Quei 6 centesimi alle spalle di Lindsey Vonn, fenomenale anche quest’oggi ed a segno per l’82esima volta in carriera, potevano costar caro, qualora una sola atleta si fosse inserita tra loro due. Non è stato così e l’azzurra ha potuto dare libero sfogo a tutta la sua gioia, piegando una campionessa assoluta nella disciplina regina del Circo Bianco.

22° podio in Coppa del Mondo per Sofia, il 10° in discesa libera a rappresentare un atleta che, nell’ultimo biennio, si è trasformata in una campionessa, con ancora tanti margini di miglioramento. La Sfera di Cristallo e l’oro a Cinque Cerchi chiudono un’annata per lei folgorante in vista di un futuro ancor più roseo, guardando al gigante che vuol tornare ad essere nelle sue corde.

Le ambizioni e la voglia di divertirsi nel gareggiare sono le armi di una ragazza che oggi ha fatto la storia, intenzionata però ad aggiornare di ulteriori dettagli il libro dei record.













Foto: Fisi-Pentaphoto