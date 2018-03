Sci alpino, Gigante femminile Ofterschwang 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

La Coppa del Mondo di sci alpino sta ormai volgendo al termine e nel settore femminile sarà Ofterschwang ad ospitare le ultime gare prima delle finali di Are della prossima settimana. Domani, sulle nevi tedesche, (prima manche alle ore 11.00 e seconda manche alle ore 14.00 con diretta televisiva su Eurosport e RaiSport) andrà in scena lo slalom gigante femminile dove sono ben tre le atlete che possono ancora lottare per la conquista della Sfera di Cristallo. Viktoria Rebensburg è in questo momento in testa alla classifica (502) davanti alla francese Tessa Worley (470) e a Mikaela Shiffrin (421). Queste sono anche le tre favorite principali per la gara di domani, ma sono tante le protagoniste che possono inserirsi nella lotta alla vittoria finale e al podio.

Tra queste ovviamente le azzurre, principalmente Federica Brignone, bronzo olimpico in carica, ma anche Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia, che può ancora lottare per chiudere tra le migliori tre della classifica generale per la seconda stagione di fila. Particolare attenzione anche alla norvegese Ragnhild Mowinckel, all’austriaca Stephanie Brunner e anche a Wendy Holdener. Di seguito la startlist:

La startlist e i pettorali di partenza del gigante femminile di Ofterschwang

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA Dynastar

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

4 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

7 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

10 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

11 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Stoeckli

12 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

13 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl

14 516138 GUT Lara 1991 SUI Head

15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

16 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

17 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head

18 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

19 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

20 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Rossignol

21 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

22 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

24 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

25 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Fischer

26 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Fischer

27 197319 BAUD MUGNIER Adeline 1992 FRA Rossignol

28 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

29 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head

30 196725 BARIOZ Taina 1988 FRA Head

31 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head

32 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

33 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

34 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

35 55977 THALMANN Carmen 1989 AUT Head

36 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS Rossignol

37 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

38 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Stoeckli

39 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

40 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Head

41 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

42 206355 DUERR Lena 1991 GER Voelkl

43 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

44 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

45 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

46 507018 RASK Sara 2000 SWE

47 35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG Rossignol

48 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER

Programma, orari e tv

Lo slalom gigante femminile è in programma venerdì 9 marzo: la prima manche è in programma alle 11.00, la seconda alle 14.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Ofterschwang

Il programma

Venerdì 9 marzo

ore 11.00 1a manche combinata alpina

ore 14.00 2a manche combinata alpina













Foto: Pier Colombo