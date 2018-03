Pattinaggio artistico, Mondiali junior 2018: tripletta russa nelle coppie di artistico. Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin conquistano la medaglia d’oro

Dopo lo short program del singolo maschile, il programma libero delle coppie di artistico ha chiuso la seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali junior 2018, quest’anno di scena nella capitale bulgara di Sofia.

Daria Pavliuchenko e Denis Khodykin hanno confermato la prima posizione ottenuta dopo il primo segmento di gara conquistando per la prima volta il titolo iridato. Gli atleti allenati da Sergei Dobroskokov sono stati protagonisti di un ottimo programma libero in cui hanno realizzato, tra gli altri elementi, un triplo twist chiamato livello 4, così il sollevamento del gruppo 5, oltre che un bel triplo salchow in parallelo e due salti lanciati, il flip e il rittberger, entrambi ben eseguiti. I pattinatori russi hanno così concluso la loro gara guadagnando il nuovo primato personale di 180.53 punti, polverizzando il precedente di 172.94 ottenuto alla Finale Grand Prix di Nagoya.

A distanza siderale si sono classificati al secondo posto con 167.99 punti i compagni di nazionale Polina Kostiukovich e Dmitri Ialin, terzi nel segmento odierno dopo una prova macchiata da tre gravi errori, due sui salti in parallelo (la combinazione triplo salchow/euler/triplo salchow e il triplo toeloop) e uno sul triplo salchow lanciato. La terza coppia russa in gara formata da Anastasia Mishina e Alexsandr Galiamov, dopo il quarto posto dello short ha recuperato una posizione rispetto alla coppia cinese Gao-Xie conquistando la medaglia di bronzo con 167.24 punti, grazie a un programma libero di alto livello pattinato al meglio, ad eccezione di un errore sul triplo salchow in parallelo, eseguito con caduta e chiamato sottoruotato.

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Joosep Martinson (ISU Figure Skating)