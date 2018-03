Sci alpino, Federica Brignone: “Quarto posto che brucia”; Sofia Goggia: “L’obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera”

C’è amarezza per le azzurre dopo il superG di Crans Montana (Svizzera) dove le aspettative erano quelle di salire sul podio. C’è andata vicina Federica Brigone, quarta e beffata da Wendy Holdener, terza ed arrivata addirittura a soli due centesimi dall’austriaca Anna Veith.

“Quarto posto che brucia – ammette la sciatrice nostrana, bronzo olimpico nel gigante femminile a PyeongChang – Prima di Wendy Holdener però, sono scese una decina di sciatrici che hanno fatto registrare degli ottimi tempi, quindi ho intuito che le condizioni stavano cambiando. Mi dispiace perché ho fatto una parte finale molto buona e sono soddisfatta della mia performance. Domani è già un altro giorno e questa pista mi piace molto e riesco a sciare sempre alla grande, spero di farlo anche nelle altre gare in programma“.

Fuori dalla top ten, 15esima, Sofia Goggia (+0.95). Il superG continua ad essere stregato per lei quest’anno: come a PyeongChang era in lizza per la vittoria, ma nel tratto finale ha pagato a caro prezzo l’unico errore della sua prova. “Era dalle Olimpiadi che non mettevo gli sci lunghi e le sensazioni non sono state ottime. Non mi sono fidata a sciare a tutta, però ho sbagliato in vari punti perché non ero centrata. Penso che questa gara mi sia servita a rompere il ghiaccio dopo le emozioni che ho vissuto nell’ultima settimana. Obiettivo di fine stagione è la vittoria di Coppa del mondo in discesa libera, ma devo fare tutto passo dopo passo. Sono comunque positiva”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisi-Pentaphoto