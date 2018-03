Sci alpino, discesa maschile Are 2018: Beat Feuz ad un passo dalla Coppa di specialità. Paris può chiudere sul podio

La Coppa del Mondo di sci alpino entra nella sua ultima settimana con le Finali da Are, località che il prossimo anno ospiterà anche i Mondiali. In quelle che saranno delle prove ufficiali in vista della rassegna iridata, sono pochi i verdetti da scrivere ed uno di questi è chi sarà il vincitore della Coppa di discesa.

Il super favorito è senza dubbio lo svizzero beat Feuz, che può amministrare un vantaggio davvero notevole nei confronti di Aksel Lund Svindal. L’elvetico ha 60 punti in più del norvegese e gli basterà un quinto posto per conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. Una situazione sicuramente favorevole all’elvetico, che è in ottima forma ed è reduce dal secondo posto nell’ultima discesa di Kvitfjell, mentre a Svindal servirà assolutamente vincere e poi sperare in una clamorosa debacle del suo rivale.

Proprio nell’ultima prova in terra norvegese Thomas Dressen ha conquistato la sua seconda vittoria della carriera dopo quella di Kitzbuehel e con questo risultato il tedesco è salito al terzo posto nella classifica di specialità, superando Dominik Paris, che ora è staccato di 35 punti. Un duello per il podio che avrà il suo culmine proprio ad Are, con Dressen che appare sicuramente più in forma dell’azzurro.

Sia per quanto riguarda la lotta al titolo che a quella del terzo gradino sul podio, diventano decisivi i possibili inserimenti in classifica di altri protagonisti. Fari puntati specialmente su Kjetil Jansrud, ma anche sugli austriaci Matthias Mayer, Hannes Reichelt e Vincent Kriechmayr. Spera di essere in questo gruppo anche Christof Innerhofer, che vuole chiudere bene una stagione con pochi acuti positivi e che lo vede addirittura fuori dai primi dieci della classifica di Coppa del Mondo.













Foto: Trovati/Pentaphoto