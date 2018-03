Sci alpino, Coppa del Mondo 2018 – Federica Brignone: “In slalom senza fare calcoli e ho vinto, Crans Montana mi porta fortuna”

Federica Brignone ha vinto la combinata di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra ha così conquistato l’ottavo successo della carriera nel massimo circuito e ha festeggiato una volta giunta al traguardo. Queste le dichiarazioni che la nativa di Milano ha rilasciato ai microfoni della Fisi: “Era uno slalom difficile perché la neve si era scaldata e c’era qualche buco, ma io ce l’ho messa tutta. Di slalom ne ho fatto pochissimo quest’anno, visto l’infortunio che mi ha condizionato ad inizio stagione. Dopo il SuperG ero arrabbiata perché non mi ero piaciuta, così in slalom mi sono lanciata senza fare calcoli. Crans Montana mi porta fortuna: lo scorso anno feci un primo e un secondo posto“.