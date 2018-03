Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2018: altre due medaglie azzurre. Fiorettiste d’oro e sciabolatori d’argento

Quarta giornata di gara ai Campionati Europei Cadetti e Giovani 2018 in programma a Sochi. Altre due medaglie azzurre nella categoria cadetti: le fiorettiste conquistano la medaglia d’oro, mentre gli sciabolatori vincono l’argento.

Il quartetto composto da Claudia Memoli, Martina Favaretto, Eleonora Berno e Lucia Tortelotti si è laureato Campione d’Europa. superando in finale la Russia per 45-36. In precedenza le azzurre avevano sconfitto ai quarti la Slovacchia (45-16) e poi la Lettonia in semifinale per 45-18.

Si arrendono in finale contro l’Ungheria per 45-40 gli sciabolatori azzurri (Alberto Nigri, Giorgio Marciano, Lorenzo Ottaviani e Michele Gallo). Il cammino degli azzurri era iniziato agli ottavi contro l’Islanda (45-10) poi le vittorie su Turchia (45-32) e Russia (45-43).

Nessuna medaglia invece nella prova a squadre della spada femminile. Le azzurre (Benedetta Repanati, Marta Lombardi, Sara Maria Kowalczyk ed Alessia Pizzini) sono state sconfitte ai quarti dalla Russia per 45-40. Russe che poi hanno perso la finale per l’oro contro l’Ungheria per 45-43.













Foto: Augusto Bizzi