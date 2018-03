Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018 – Kamil Stoch in trionfo a Planica, sconfitti Forfang e Kraft

Kamil Stoch si conferma imbattibile e vince anche la penultima gara della Coppa del Mondo 2018 di salto con gli sci. Sul trampolino HS240 di Planica (Slovenia) il Campione Olimpico si è imposto con un complessivo 455.9, frutto dei 228.9 punti raccolti nella prima manche e dei 227 nella seconda. Il polacco, già certo della conquista della Sfera di Cristallo, ha vinto addirittura l’ottava gara stagionale lasciandosi alle spalle il norvegese Johann Andre Forfang (452.2) e l’austriaco Stefan Kraft (443.0). Quinta piazza per il tedesco Richard Freitag (431.2) che ha blindato la seconda posizione in classifica generale dove invece Kraft è quinto con la possibilità di scavalcare Andreas Wellinger nella gara conclusiva di domenica. Il nostro Alex Insam ha concluso in 35esima posizione (173.0).