Salto con gli sci, Coppa del Mondo 2018: Kamil Stoch domina la qualificazione a Lillehammer, 40esimo Colloredo

Il polacco Kamil Stoch si è imposto nella prova di qualificazione della gara di Lillehammer (HS 140) valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2017/18 e per il Raw Air. Il campione olimpico della prova su Large Hill è stato l’unico ad avvicinare il punto HS, atterrando a 139,5 metri, con 153,3 punti totali.

Seconda posizione, a 16,9 lunghezze di distanza, per il suo connazionale Dawid Kubacki, che ha vinto la gara degli umani, mente Stoch è rimasto su un altro pianeta. Un solo decimo di distanza per il norvegese Robert Johansson, che continua ad inanellare risultati di alto livello, mentre Andreas Stjernen si è classificato quarto, sugli stessi livelli dei due atleti che lo hanno preceduto. Buon quinto lo sloveno Peter Prevc, mentre Stefan Kraft ha chiuso al sesto posto. In top 10 nell’ordine il giapponese Yukiya Sato, il bulgaro Vladimir Zografski, l’austriaco Gregor Schlierenzauer e il norge Daniel Andre Tande.

Sebastian Colloredo, 40esimo, è stato l’unico tra i quattro italiani impegnati a superare la qualificazione e ad accedere alla gara vera e propria di domani. Più attardati Alex Insam (52esimo), Davide Bresadola (61esimo) e Roberto Dellasega (66esimo).













Foto: By Christian Bier (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons