Rugby, Sei Nazioni femminile 2018: le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del torneo

Il CT Andrea Di Giandomenico ha diramato le convocazioni per le ultime due sfide del Sei Nazioni femminile di rugby: sono 23 le azzurre chiamate per la trasferta in Galles e la sfida interna contro la Scozia a conclusione del torneo. Rientrano, dopo gli infortuni subiti nelle prime due gare, Elisa Giordano e Valentina Ruzza.

Di seguito le 23 convocate dell’Italia

Piloni

Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 59 caps

Gaia GIACOMOLI ((Rugby Colorno), 9 caps

Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), 2 caps

Eleonora RICCI (C.R.A.T. A Coruña, SPA), 3 caps

Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 3 caps

Tallonatori

Melissa BETTONI ((Stade Rennais Rugby, FRA), 44 caps

Silvia TURANI (Rugby Colorno), 3 caps

Seconde linee

Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 3 cap

Elisa PILLOTTI (Chicken 2012 Rugby), 11 caps

Valentina RUZZA (Valsugana Rugby Padova), 21 caps

Flanker / N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 33 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno), 2 caps

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova), 28 caps

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 19 caps

Mediano di mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 80 caps – capitano

Mediano di apertura

Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 4 caps

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 30 caps

Veronica MADIA (Rugby Colorno), 9 caps

Centri/Ali/Estremi

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 64 caps

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 24 caps

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 4 caps

Michela SILLARI (Rugby Colorno), 42 caps

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 41 caps













Foto: FIR (utilizzo editoriale)

