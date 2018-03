Basket, Eurolega 2018: Milano torna alla vittoria. L’Olimpia vince lo scontro diretto con l’Efes

Serviva la vittoria ed è arrivata. In una sfida decisiva anche per il proprio futuro europeo, l’Olimpia Milano supera 77-64 l’Anadolu Efes in quello che era un vero e proprio scontro diretto per evitare di chiudere all’ultimo posto la stagione regolare. Adesso la squadra di Pianigiani si trova con quattro punti di vantaggio sulla formazione turca ed inoltre ha dalla sua anche la differenza canestri, avendo ribaltato questa sera al Forum il -5 dell’andata.

Tre giocatori in doppia cifra per Milano ed il migliore è stato Amath M’Baye con 14 punti, ai quali si aggiungono i 13 di Andrew Goudelock e di Curtis Jerrells. All’Efes, invece, non sono bastati i 19 punti di Sonny Weems e i 12 di Vladimir Stimac.

Milano comincia con una tripla di Goudelock, ma l’Efes ha un buon avvio, soprattutto con Weems, portandosi sul +4 (6-10). Il settimo punto nel primo quarto dell’ex CSKA Mosca vale il +5 (8-13). I turchi restano avanti, ma il finale di quarto è tutto di marca milanese, con l’Olimpia che trova un parziale di 5-0 e alla prima sirena il tabellone segna 17-17.

Ad inizio secondo quarto si gioca punto a punto e dal 22-21 la squadra di Pianigiani costruisce un break di 7-0, che le permette di arrivare sul 29-21. Dalla panchina Milano trova energie importanti, soprattutto con Curtis Jerrells: è l’americano l’uomo dell’allungo dell’Olimpia e proprio sulla sirena del secondo quarto firma il +15 (44-29) con un perfetto appoggio al vetro dopo una bella penetrazione.

Si rientra in campo e Milano continua a conservare il vantaggio sempre sopra la doppia cifra. L’Efes prova ad avvicinarsi, soprattutto con Weems, ma la squadra di Pianigiani rispetto ad altre volte gioca con molta più attenzione ed evita i classici passaggi a vuoto che hanno caratterizzato l’esperienza europea dell’Olimpia. Il terzo quarto si chiude con la tripla di Kuzminskas, che permette a Milano di entrare negli ultimi dieci minuti avanti 58-45.

Subito 7-0 in apertura per l’Olimpia e la tripla di M’Baye firma il +20 (65-45). Stimac e Weems provano ad avvicinare i turchi sul -13, ma ci pensa ancora M’Baye a respingere indietro l’Efes. Nel finale si gioca soprattutto per la differenza canestri ed un fallo antisportivo fischiato a Stimac diventa decisivo. Milano tocca ancora il +15 e chiude la partita, vincendo alla fine 77-64.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 77-64 (17-17; 27-12; 14-16; 19-19)

Milano: Goudelock 13, Micov 3, Pascolo, Tarczewski 6, Kuzminskas 9, Cinciarini 5, Cusin, Abass 2, M’Baye 14, Bertans 5, Jerrells 13, Gudaitis 7

Efes: McCollum 6, Balbay 9, Brown 4, Batuk, Bitim, Demir, Motum 4, Weems 19, Stimac 12, Mustafa, Douglas, Dunston 10













