Rugby, Sei Nazioni 2018: super Irlanda. Inghilterra battuta, c’è il Grand Slam

Cinque su cinque: se qualcuno avesse dei dubbi, è l’Irlanda la vera indiziata a sfidare la Nuova Zelanda in chiave mondiale. Nel giorno di San Patrizio, i Verdi compiono l’impresa in quel di Twickenham: 24-15 per i trionfatori del Sei Nazioni nell’ultimo turno contro i rivali dell’Inghilterra, che chiudono questo torneo con tantissima rabbia e delusione.

Come di consueto partono fortissimo i Verdi, non temendo l’atmosfera, e rincuorati dal risultato già ottenuto settimana scorsa. Dopo 5′ Ringrose trova la meta, al 23′ è già 14-0 con la seconda meta timbrata Stander e la doppia trasformazione di Sexton. Il solito Daly dà la sveglia agli inglesi al 32′, però non c’è la trasformazione e i verdi restano ancora sopra break: c’è spazio al 40′ addirittura per portarsi sul 21-5. Nella ripresa non cambia l’esito dell’incontro: il calcio di Murray chiude i conti al 60′, la meta di May allo scadere è pura gioia personale.

Inghilterra-Irlanda 15-24

Inghilterra: 15 Anthony Watson, 14 Jonny May, 13 Jonathan Joseph, 12 Ben Te’o, 11 Elliot Daly, 10 Owen Farrell, 9 Richard Wigglesworth, 8 Sam Simmonds, 7 James Haskell, 6 Chris Robshaw, 5 George Kruis, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Dylan Hartley (c), 1 Mako Vunipola

A disposizione: 16 Jamie George, 17 Joe Marler, 18 Dan Cole, 19 Joe Launchbury, 20 Don Armand, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Mike Brown;

Marcatori Inghilterra

Mete: Daly (32′, 65′), May (80′)

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 Iain Henderson, 4 James Ryan, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy

Replacements: 16 Sean Cronin, 17 Jack McGrath, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Jordi Murphy, 21 Kieran Marmion, 22 Joey Carbery, 23 Jordan Larmour;

Marcatori Francia

Mete: Ringrose (6′), Stander (23′), Stockdale (40′)

Trasformazioni: Sexton (7′,23′), Carbery (40′)

Calci di punizione: Murray (60′)

Foto: FIR (utilizzo editoriale)