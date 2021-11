LIVE Italia-Nuova Zelanda 9-47 rugby, Test Match in DIRETTA: gli azzurri non sfigurano con gli All Blacks

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:53 Arriva quindi la sedicesima sconfitta su 16 partite per l’Italia contro la Nuova Zelanda, gli azzurri adesso si prepareranno con morale alle prossime partite contro Uruguay e Argentina.

15:50 Nonostante il punteggio assai severo oggi l’Italia può ritenersi più che soddisfatta. Nel primo tempo gli azzurri se la sono praticamente giocata alla pari e anche nei primi minuti del secondo tempo la prestazione è stata convincente, purtroppo dal sessantesimo minuto in poi i nostri sono assai calati fisicamente e tutta la superiorità degli All Black è venuta fuori.

80′ Finisce qui!

78′ Gli All Blacks non vogliono saperne di abbassare il ritmo, ultimi minuti interminabili per l’Italia.

77′ Arriva il primo errore di Mo’unga, che questa volta non trasforma la meta.

76′ Seconda meta della partita anche per Aumua.

75′ Rimessa laterale per la Nuova Zelanda.

74′ Placcaggi decisamente meno decisi dei nostri, momento difficile.

72′ Mo’unga le ha trasformate tutte!

71′ Meta anche per Sotutu, adesso gli azzurri sono calati.

69′ Aumua mette a segno la quinta meta neozelandese.

67′ Tante fasi neozelandesi, stiamo tenendo bene in difesa.

65′ Trasforma senza problemi Mo’unga.

64′ Reece si fa tutto il campo e va a meta, scappano via gli All Blacks.

62′ Guadagniamo un importantissimo calcio di punizione.

61′ Garbisi è costretto ad uscire, dentro Canna.

60′ Piccolo problema di crampi per Garbisi, i nostri stanno lottando come dei leoni.

58′ A segno Garbisi, restiamo abbastanza a contatto.

56′ Andiamo per i pali.

54′ Prova la veronica Cannone, ma purtroppo perdiamo palla.

53′ Finalmente vinciamo una rimessa laterale.

52′ Si accendono nuovamente gli animi in campo.

50′ Rimessa laterale per i neozelandesi.

48′ Calcio eccellente di Mo’unga.

46′ Arrivano tre cambi per l’Italia.

45′ Continuiamo a fare fatica nelle rimesse laterali.

44′ Fallo di McKenzie e punizione per gli azzurri.

43′ Lunga fase di avanzamento per gli All Blacks, situazione subito complessa per i nostri.

41′ Inizia il secondo tempo!

14:58 Le squadre stanno rifacendo il proprio ingresso in campo.

14:55 Primo tempo assai incoraggiante per l’Italia che, in particolar modo nei primi trenta minuti, ha a tratti dominato. Il punteggio è fin troppo severo, l’augurio è quello di vedere questa nazionale così convincente anche nel secondo tempo.

42′ A segno Garbisi, finisce qui il primo tempo.

41′ Calcio di punizione per l’Italia, Garbisi va per i pali.

41′ Mo’unga realizza anche questa, 3-21 per gli All Blacks.

40′ Seconda meta per Coles e terza per la Nuova Zelanda.

39′ Rimessa laterale pericolosa.

37′ Garbisi centra i pali, primi punti della partita per l’Italia.

35′ Bellissimo placcaggio di Minozzi, grande pressione per gli azzurri che adesso vanno per i pali.

33′ Leggerezza dei nostri in attacco, si stavano muovendo bene.

32′ Realizza anche questa meta Mo’unga, 14-0 per i nostri avversari.

31′ Seconda meta per gli All Blacks, adesso è importantissimo non lasciarsi andare.

30′ Calcio meraviglioso di Mo’unga, ci troviamo nuovamente in una situazione complessa.

29′ Mo’unga realizza la meta, Nuova Zelanda avanti 7-0.

29′ Meta di Christie, la Nuova Zelanda sblocca il risultato.

28′ Azione difensiva spettacolare dei nostri, cresce anche il tifo dagli spalti.

27′ Colpo alla nuca per Riccioni, al suo posto entra Ceccarelli.

26′ Si scaldano un po’ gli animi in campo.

24′ Azzurri solidissimi nei placcaggi, anche gli All Blacks non riescono ad avanzare.

22′ Nonostante il risultato l’Italia si sta dimostrando molto più propositiva e sul pezzo rispetto alla Nuova Zelanda.

20′ Errore sanguinoso di McKenzie in avanzamento.

18′ Purtroppo la Neo Zelanda ci strappa il possesso.

16′ Buon sinistro di Garbisi, ci allontaniamo da una zona pericolosa per i nostri.

15′ Pasticcio in rimessa laterale anche per gli All Blacks.

13′ Purtroppo perdiamo la palla.

12′ Ancora una rimessa laterale, la precedente è andata bene.

11′ Siamo sempre sul limite della linea dei 22m neozelandesi, facciamo fatica a sfondare.

10′ Rimessa laterale, coraggiosi gli italiani, che potevano tranquillamente andare per i pali.

9′ Gli azzurri mettono una pressione enorme e riescono a guadagnarsi una mischia nei 22!

7′ Mischia per l’Italia.

6′ Commettiamo fallo in attacco, punizione per i neozelandesi.

5′ Leggermente fallosi gli All Blacks in questo avvio, bravi gli azzurri a salire bene in difesa.

3′ Il pubblico incoraggia gli azzurri, mischia in corso.

2′ Avanzano subito gli All Blacks.

1′ INIZIA LA PARTITA!

13:58 Solito spettacolo pre partita degli All Blacks.

13:56 Tocca agli inni nazionali.

13:55 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo.

13:52 Si tratta della sedicesima sfida nella storia di questo sport tra Italia e Nuova Zelanda, nei quindici scontri precedenti gli azzurri non hanno mai vinto.

13:49 Proprio come l’Italia anche la Nuova Zelanda si presenta a questo appuntamento con una squadra assai giovane.

13:46 La Nuova Zelanda ha invece già avuto modo di giocare e anche di vincere settimana scorsa contro il Galles.

13:43 L’Italia non calca un palcoscenico internazionale dall’ultimo Sei Nazioni, gli azzurri romperanno il ghiaccio in questa stagione contro i fortissimi All Blacks, per poi affrontare nei prossimi giorni anche Argentina e Uruguay.

13:40 C’è tanta attesa per l’Italia e per scoprire l’impronta che Kieran Crowley ha dato a questa nuova nazionale.

13:37 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, match valido per le Autumn Nations Series di rugby maschile.

Amici ed amiche di OA Sport buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, test match valido per le Autumn Nations Series di rugby maschile. L’Italia ha preferito non disputare i test estivi e torna in campo in una gara internazionale a distanza di mesi, l’ultima uscita risale infatti al Sei Nazioni 2021.

Gli azzurri si trovano ad affrontare una sfida sulla carta proibitiva, quello di oggi sarà più che altro un match importante per vedere l’impronta che Kieran Crowley ha dato alla squadra, vi ricordiamo infatti che quest’ultimo ha preso il posto di Franco Smith sulla panchina dell’Italia. Entrambi gli allenatori hanno scelto per questa partita formazioni giovani e con poca esperienza internazionale, addirittura nelle file degli All Blacks ssono presenti sei giocatori con meno di 10 cups, l’Italia dal canto suo risponde con un’età media decisamente bassa, di contro avremo la fortuna di rivedere in campo, dopo un lungo stop, Matteo Minozzi e Marco Fuser. Si tratta della sedicesima sfida della storia tra Italia e Nuova Zelanda, gli azzurri nei quindici incontri disputati non hanno mai vinto. Gli All Blacks hanno ben figurato scorsa settimana, quando sono riusciti a strappare un successo contro il Galles, gli azzurri dovranno avranno il compito di mettere in mostra quanto studiato con il nuovo coach in modo tale da arrivare al meglio alle prossime sfide contro Argentina e Uruguay.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Nuova Zelanda, match valido per le Autumn Nations Series di rugby maschile, cronaca in tempo reale, meta dopo meta, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00 e sarà trasmesso anche in chiaro su TV8.

FORMAZIONI ITALIA-NUOVA ZELANDA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

ITALIA

15 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 22 caps)

14 Federico MORI (Bordeaux, 9 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

12 Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 10 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 7 caps)

8 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Parma, 4 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

5 David SISI (Zebre Parma, 15 caps)

4 Marco FUSER (Newcastle Falcons, 33 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 15 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 12 caps)

A disposizione:

16 Luca BIGI (Zebre Parma 37 caps)

17 Ivan NEMER (Benetton Ruby, esordiente)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)

21 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

22 Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

23 Carlo CANNA (Zebre Parma, 52 caps)

NUOVA ZELANDA

15 Damian McKenzie (38 caps)

14 Sevu Reece (15 caps)

13 Braydon Ennor (3 caps)

12 Quinn Tupaea (5 caps)

11 George Bridge (11 caps)

10 Richie Mo’unga (29 caps)

9 Brad Weber (15 caps)

8 Hoskins Sotutu (9 caps)

7 Same Cane (75 caps) – capitano

6 Luke Jacobson (11 caps)

5 Josh Lord (1 cap)

4 Tupou Vaa’i (9 caps)

3 Tyrel Lomax (12 caps)

2 Dane Coles (77 caps)

1 George Bower (9 caps)

A disposizione:

16 Asafo Aumua (5 caps)

17 Ethan de Groot (3 caps)

18 Ofa Tuungafasi (42 caps)

19 Samuel Whitelock (129 caps)

20 Shannon Frizell (15 caps)

21 Finlay Christie (4 caps)

22 David Havili (12 caps)

23 Jordie Barrett (32 caps)

