Rugby, Pro14 2018: Glasgow-Zebre 68-7. Gli scozzesi dominano in lungo ed in largo, unica meta italiana di Canna

Nella 18ma giornata del Pro 14 di rugby le Zebre escono con le ossa rotte dalla trasferta di Glasgow: finisce 68-7 per gli scozzesi una sfida davvero mai in discussione, con i padroni di casa capaci di trovare il bonus offensivo dopo appena 27′ di gioco, complice anche un giallo rimediato da Carlo Canna al minuto 24.

I padroni di casa vanno in meta già all’8′ con van der Merwe, trovando la seconda marcatura al 12′ con Jackson. Al 24′ meta tecnica per gli scozzesi con Canna che va fuori per 10′, spianando la strada alla quarta meta del Glasgow, ancora con van der Merwe. Pyrgos arrotonda al 33′, poi a uomini pari ancora Jackson va in meta al 39′ (per la prima ed unica volta nel corso del match Hastings non trasforma). Al riposo si va sul 40-0.

In avvio di ripresa (al 41′) Jones marca la settima meta, poi arriva il sussulto d’orgoglio delle Zebre, grazie alla meta al 50′ di Canna, con lo stesso che trasforma, togliendo lo zero dalla casella dei punti fatti. Lo show scozzese però non è finito: vanno in meta Fagerson al 52′, Gibbins al 58′ e Masaga al 66′, per il nettissimo 68-7 finale, che non lascia spazio a repliche.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it