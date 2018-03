Rugby femminile, il ranking mondiale aggiornato (12 marzo): Italia in crescita, le azzurre sono settime!

Da quando è stato introdotto il ranking mondiale di rugby anche al femminile, due anni or sono, mai l’Italia si era arrampicata così in alto: le azzurre, dopo la vittoria esterna in Galles, salgono dalla nona alla settima posizione, scavalcando, in un colpo solo, proprio Galles ed Irlanda, con quest’ultima che paga pesantemente la sconfitta interna contro la Scozia, anch’essa salita lì dove mai si era issata prima, in 11a posizione.

Le azzurre infatti hanno guadagnato 1.42 punti, ed altrettanti ne ha persi il Galles, penalizzato anche dal fattore campo saltato, che ora segue con 1.64 punti di ritardo. Nell’ultima sfida contro la Scozia, l’Italia non dovrà perdere per non vanificare quanto di buono fatto finora, e per giungere in quarta posizione nel Sei Nazioni, che ora vede le tre nazioni in questione tutte a 5 punti, ma con le azzurre ultime per differenza punti: bisogna evitare anche il cucchiaio di legno.

Dinanzi alla cifra record di 17440 spettatori, la Francia ha battuto l’Inghilterra ipotecando il torneo e rosicchiando terreno alle avversarie nel ranking, che vede ora la Nuova Zelanda sempre più prima.

World Ranking Rugby donne aggiornato al 12.03.2018 (Top 15)

1 NUOVA ZELANDA 95.66

2 INGHILTERRA 91.43

3 FRANCIA 88.50

4 CANADA 86.31

5 USA 79.41

6 AUSTRALIA 78.68

7 ITALIA 74.55

8 IRLANDA 73.19

9 GALLES 72.91

10 SPAGNA 72.50

11 SCOZIA 70.55

12 SAMOA 68.72

13 SUDAFRICA 68.51

14 OLANDA 64.21

15 PORTOGALLO 64.00













Foto: Profilo Twitter Women’s Six Nations

roberto.santangelo@oasport.it