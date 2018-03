Rugby, il ranking mondiale aggiornato (12 marzo): Italia 14ma, preceduta anche dalla Georgia

Il successo aritmetico nel Sei Nazioni di rugby porta all’Irlanda in dote anche un altro regalo: i Verdi grazie al successo con oltre 15 punti di margine sulla Scozia, unito alla sconfitta dell’Inghilterra in Francia, hanno guadagnato 2.52 punti sugli inglesi, scavalcandoli al secondo posto per soli 35 centesimi di punto. Ora davanti agli irlandesi ci sono soltanto gli All Blacks.

La Scozia, per un solo centesimo di punto si vede scavalcare dal Sudafrica in quinta posizione, mentre la Francia, sconfiggendo l’Inghilterra guadagna 1.89 punti, utili a scavalcare in un colpo solo sia le Fiji che l’Argentina e portarsi in ottava piazza. Stabile in 14a posizione l’Italia, con l’ultima partita del torneo contro la Scozia che ora diviene vitale per risalire la china.

World Ranking Rugby uomini aggiornato al 12.03.2018 (Top 15)

1 NUOVA ZELANDA 93.99

2 IRLANDA 87.85

3 INGHILTERRA 87.50

4 AUSTRALIA 85.49

5 SUDAFRICA 83.81

6 SCOZIA 83.80

7 GALLES 83.07

8 FRANCIA 79.44

9 ARGENTINA 78.22

10 FIJI 77.93

11 GIAPPONE 75.66

12 GEORGIA 73.80

13 TONGA 71.87

14 ITALIA 71.13

15 USA 69.23













Foto: Lorenzo Di Cola

roberto.santangelo@oasport.it