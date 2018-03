Rugby, Eccellenza 2018: nel big match della 16ma giornata Calvisano batte Rovigo 25-23 e ritorna in vetta

Sfide equilibrate e risolte all’ultimo istante nella sedicesima giornata dell’Eccellenza di rugby: Calvisano batte Rovigo per 25-23 e si riprende la vetta della classifica, seppur in condominio con il Padova, che all’ultimo respiro batte San Donà per 16-14. La corsa al quarto posto è riaperta: le Fiamme Oro battono 17-15 I Medicei e si riportano a -5, seppur tallonati dal Viadana, corsaro a Reggio per 28-44. Nella sfida tra le ultime della classe Mogliano batte 24-15 Lazio e riapre, almeno sulla carta, il discorso legato alla nona posizione.

Eccellenza – Risultati 16ma giornata

Padova-San Donà 16-14

Calvisano-Rovigo 25-23

Mogliano-Lazio 24-15

Fiamme Oro-I Medicei 17-15

Reggio-Viadana 28-44

Classifica dopo 16 giornate:

Calvisano e Padova 64, Rovigo 62, San Donà 48, Fiamme Oro 43, Viadana 42, I Medicei 26, Viadana 24, Lazio 15, Mogliano 10.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it