Roma-Shakhtar Donetsk, su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Champions League

Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I giallorossi vanno a caccia della qualificazione al turno successivo e allo Stadio Olimpico dovranno rimontare la sconfitta per 2-1 patita all’andata: di fronte al proprio pubblico, i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno di ribaltare la contesa e ottenere la vittoria decisiva contro la rognosa formazione ucraina che nelle fase a gironi aveva già eliminato il Napoli.

I capitolini stanno attraversando un buon momento di forma e hanno le carte in regola per volare ai quarti di finale: servirà tutta l’attenzione del caso, bisognerà evitare che gli avversari segnino una rete che infonda coraggio e servirà andare in gol il più presto possibile per entrare tra le migliori otto squadre d’Europa. La Roma può tornare tra le grandi del Vecchio Continente, l’avversario è assolutamente alla portata e ora si sogna davvero in grande.

Roma-Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta tv anche su Canale 5: in chiaro e gratis per tutti gli appassionati e i tifosi che potranno gustarsi un big match comodamente sul divano senza alcun abbonamento. Un nuovo regalo di Mediaset dopo aver già mandato in onda Tottenham-Juventus: speriamo che anche i giallorossi riescano nell’impresa di passare il turno. Naturalmente la partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio.

MARTEDI’ 13 MARZO:

20.45 Roma-Shakhtar Donetsk













(foto pagina Facebook AS Roma)