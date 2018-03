Roma-Shakhtar Donetsk, come vederla in tv? Diretta gratis e in chiaro su Canale5! Il ritorno degli ottavi di Champions League su Mediaset

Martedì 13 marzo si giocherà Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico i giallorossi sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata: i ragazzi di Eusebio Di Francesco sono usciti sconfitti dallo Stadio degli ucraini ma di fronte al proprio pubblico avranno la possibilità di rimontare e di passare il turno. La qualificazione ai quarti di finale, a dieci anni di distanza dall’ultima volta, è un traguardo troppo importante per la formazione capitolina che ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.

Tutti gli appassionati e i tifosi potranno gustarsi l’incontro in diretta tv, gratis e in chiaro su Canale 5: Mediaset ha deciso di fare questo regalo agli amanti del grande calcio che potranno così vedere Roma-Shakhtar Donetsk senza dover pagare abbonamenti e in totale liberà. Si preannuncia una serata davvero imperdibile, da gustarsi comodamente in poltrona con la speranza di portare una seconda squadra italiana ai quarti di finale dopo l’impresa della Juventus. Naturalmente la partita sarà fruibile anche in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di Mediaset. OASport garantirà come sempre la DIRETTA LIVE scritta per non perdersi nulla, minuto dopo minuto, per seguire ogni singola azione.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio.

MARTEDI’ 13 MARZO:

20.45 Roma-Shakhtar Donetsk













(foto pagina Facebook AS Roma)