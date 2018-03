Barcellona-Roma, andata quarti di finale Champions League: programma, orari e tv. La data della partita

Un quarto di finale da brividi in chiave Champions League: l’urna di Nyon ha detto Barcellona per la Roma di Eusebio Di Francesco. L’avversario forse più duro per i giallorossi che affronteranno la gara di andata in terra spagnola, al Camp Nou. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della partita, oltre al palinsesto TV.

Andata quarti di finale Champions League

Martedì 3 aprile o mercoledì 4 aprile

Barcellona – Roma

Diretta TV su Premium Calcio e Canale 5 (da definirsi), diretta streaming su Premium Play, diretta scritta su OA Sport.











