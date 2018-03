Pentathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth A di Caldas da Rainha. Otto azzurrini voleranno in Portogallo

Sono stati diramati i nomi degli otto atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Youth A di pentathlon moderno: rientrano in questa categoria tutti i ragazzi e le ragazze under 19. La manifestazione si terrà a Caldas da Rainha, in Portogallo, dal 7 al 15 aprile.

Nella gara maschile saranno impegnati Stefano Frezza, Giorgio Malan, Giorgio Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre in quella femminile si cimenteranno Maria Lea Lopez, Maria Beatrice Mercuri, Ludovica Montecchia ed Alice Rinaudo. La staffetta maschile sarà composta da Stefano Frezza e Giorgio Micheli, quella femminile da Maria Lea Lopez ed Alice Rinaudo e quella mista da Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri, prova generale di quel che sarà agli YOG di Buenos Aires, in Argentina, ad ottobre, dove entrambi i pentatleti sono qualificati nell’individuale ed anche in quella manifestazione faranno coppia nella stessa prova.













Foto: FIPM

roberto.santangelo@oasport.it