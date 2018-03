Pentathlon, Coppa del Mondo Los Angeles 2018: in finale tra gli uomini il solo Giuseppe Mattia Parisi

Dopo l’ottima performance corale delle ragazze, che hanno staccato tutte il pass per la finale, è arrivata la controprestazione degli uomini che, nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno di Los Angeles, negli USA, non sono riusciti ad emulare le colleghe: soltanto Giuseppe Mattia Parisi passa all’ultimo atto, mentre restano fuori Riccardo De Luca, Daniele Colasanti e Nicola Benedetti.

Gli 85 pentatleti, in gara per 36 posti, sono stati divisi in tre serie: nel Gruppo A Giuseppe Mattia Parisi ha chiuso al nono posto, ottenendo 1126 punti. Nella scherma l’azzurro si è classificato 15° con 14 assalti vinti, nel nuoto ha ottenuto il 23° tempo in 2’18″32, poi ha messo a segno una fantastica rimonta nel laser run staccando il miglior crono in 10’58″14.

Nello stesso raggruppamento c’era anche Daniele Colasanti, classificatosi 19° con 1099 punti. Nella scherma l’azzurro ha messo a segno 15 stoccate, piazzandosi 12°, poi nel nuoto ha ottenuto il tempo di 2’12″49, per la 17ma posizione. Nel laser run però il nostro rappresentante non è riuscito a recuperare, chiudendo col 14° tempo in 11’45″35.

Nel Gruppo B Riccardo De Luca ha solo sfiorato la qualifica, piazzandosi 11° con 1108 punti, a sole cinque lunghezze dall’ultimo atleta passato alla finale. A compromettere tutto sono state le prime due prove dell’azzurro: nella scherma si è classificato 19° con 12 assalti vinti, mentre nel nuoto ha fatto segnare il 18° crono in 2’11″79. A nulla è valsa la rimonta nel laser run, dove ha ottenuto il secondo miglior parziale con 11’13″18.

Nel Gruppo C Nicola Benedetti ha condotto una gara incolore, rimanendo sempre nelle retrovie e piazzandosi alla fine 18° con 1067 punti. Nella scherma solo 12 le stoccate messe a segno, per il 22° posto, mentre nel nuoto ha fatto segnare 2’15″70, per la 24ma piazza. Nel laser run il crono di 11’38″79 gli è valso il nono parziale, ma neppure con una prestazione sontuosa sarebbe arrivata la qualificazione, già compromessa in precedenza.













Foto: FIPM

