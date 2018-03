Pattinaggio di figura, Mondiali junior 2018: i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin comandano la short dance, tredicesimi Chiara Calderone e Pietro Papetti

Si sono aperti quest’oggi a Sofia, capitale della Bulgaria, i Campionati Mondiali junior di pattinaggio di figura 2018, con la short dance come prima prova in programma.

Al comando della classifica troviamo i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin, già quinti lo scorso anno, che hanno ottenuto un nuovo primato personale con 66.44 punti, ottenendo 34.68 punti di technical elements e 31.76 punti di components. La coppia russa sembra oramai ben avviata verso la conquista del titolo iridato, visto il vantaggio di oltre quattro punti sui canadesi Marjorie Lajoie / Zachary Lagha (62.39 punti). Molto corta, invece, la classifica dal terzo posto in poi, con la seconda coppia russa Arina Ushakova / Maxim Nekrasov che occupa provvisoriamente il gradino più basso del podio.

Per quanto riguarda i colori azzurri, Chiara Calderone e Pietro Papetti si sono classificati in tredicesima posizione con 51.78 punti. I danzatori lombardi hanno battuto di quattro centesimi il proprio record personale, meritando 26.31 punti per gli elementi tecnici e 25.46 punti per le componenti del programma.

La rassegna iridata giovanile proseguirà in serata con il programma corto delle coppie d’artistico, mentre le medaglie della danza saranno assegnate nella giornata di venerdì.

CLASSIFICA SHORT DANCE

Pl. Name Nation Points SD FD 1 Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN RUS 66.44 1 Q 2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 62.39 2 Q 3 Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV RUS 61.29 3 Q 4 Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO RUS 60.95 4 Q 5 Caroline GREEN / Gordon GREEN USA 60.86 5 Q 6 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 60.85 6 Q 7 Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER FRA 59.26 7 Q 8 Chloe LEWIS / Logan BYE USA 58.07 8 Q 9 Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 55.56 9 Q 10 Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH GER 55.02 10 Q 11 Maria KAZAKOVA / Georgy REVIYA GEO 54.95 11 Q 12 Olivia MCISAAC / Elliott GRAHAM CAN 52.80 12 Q 13 Chiara CALDERONE / Pietro PAPETTI ITA 51.78 13 Q 14 Loicia DEMOUGEOT / Theo LE MERCIER FRA 51.52 14 Q 15 Villö MARTON / Danijil SZEMKO HUN 50.58 15 Q 16 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 50.25 16 Q 17 Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH ISR 49.63 17 Q 18 Yana BUGA / Georgy POKHILYUK AZE 48.27 18 Q 19 Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV EST 46.09 19 Q 20 Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER GER 45.93 20 Q 21 Sasha FEAR / George WADDELL GBR 42.57 21 22 Wanqi NING / Chao WANG CHN 41.40 22 23 Haruno YAJIMA / Daiki SHIMAZAKI JPN 41.16 23 24 Karina SIDARENKA / Maksim YALENICH BLR 40.00 24 25 Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV BUL 38.81 25 26 Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI POL 38.67 26 27 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 38.33 27 28 Malene NICHITA-BASQUIN / Jaime GARCIA ESP 36.26 28

