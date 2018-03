Pattinaggio artistico, Sarajevo Open 2018: ottimo terzo posto per Lucrezia Gennaro. Trionfo di Michela Sacchet in categoria Junior

Questo fine settimana la Olympic Hall J.A Samaranch della capitale della Bosnia-Erzegovina ha ospitato il Sarajevo Open 2018, competizione internazionale di pattinaggio artistico giunta alla sua quarta edizione.

Nel singolo femminile Senior l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro si è piazzata in terza posizione, continuando il suo trend positivo dopo la vittoria dell’EduSport Trophy di Bucarest e il quinto posto nella difficilissima gara del Sofia Trophy 2018. L’atleta trevigiana allenata da Ludmila Mladenova è stata autrice di due programmi ben eseguiti; nonostante alcune sbavature dettate dal brutto infortunio di cui è stata vittima nei mesi scorsi, la pattinatrice tesserata con l’Ice Skate Academy di Padova ha dimostrato margini di miglioramento sulla rotazione dei salti, conquistando dunque la terza piazza con il punteggio di 134.28 alle spalle delle due atlete austriache Sophia Schaller (prima classificata, 140.39) e Kerstin Frank (seconda classificata,134.34).

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE SENIOR



Trionfo in categoria Junior per Michela Sacchet, atleta tesserata con la società Artistico Ghiaccio Pontebba. L’atleta azzurra, nonostante degli errori in tutti gli elementi di salto nel programma corto (terminato comunque in prima posizione) è stata protagonista di un buon secondo segmento di gara, chiuso sul gradino più alto del podio con il punteggio di 106.57, davanti alle pattinatrici turche Ilayda Bayar (seconda con 103.43) e Dilara Akkurt (terza con 95.40). Ottimo risultato anche per l’altra atleta azzurra in gara, Elisa Maria Scuderi, in sesta posizione con 86.16.

CLASSIFICA INDIVIDULE FEMMINILE JUNIOR

