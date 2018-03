Pattinaggio artistico, presentati i Mondiali 2018. “Un evento importante per Milano e per l’Italia”

Si è tenuta stamattina, presso la Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano, i Campionati Mondiali 2018 di Pattinaggio di Figura in programma dal 21 al 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago. Un evento importante per l’Italia, che ospita la rassegna per la quarta volta, e che segue la positiva spedizione di PyeongChang 2018, pur senza medaglie. 198 atleti di 43 diverse nazioni si sfideranno sul ghiaccio, tra spettacolo, divertimento e adrenalina.

Un Mondiale che sta catalizzando l’attenzione non solo a livello nazionale ma anche internazionale. E che soprattutto, frutterà ben 10 milioni di euro indotto al territorio di Milano. Una cifra considerevole che deriva non solo da televisioni e sponsor, ma dalla vendita dei biglietti: 65mila, infatti, sono i tagliandi già staccati.

“Quando Milano viene scelta per iniziative così importanti è sempre un onore“, ha dichiarato l’Assessora dello Sport Roberta Guaineri. “C’è grande aspettativa nella città, che è tappezzata dai manifesti e non a caso è in vera e propria fibrillazione. Il pattinaggio è lo sport perfetto per una città come Milano dal momento che fonde sul ghiaccio la classe, l’eleganza e la precisione che rappresentano la città. Faccio un grosso in bocca al lupo all’organizzazione e ai nostri atleti perché sia un Mondiale memorabile“. Tra gli atleti presenti anche Anna Cappellini. “Questo è un Mondiale importante e un appuntamento speciale per noi dopo una stagione olimpica molto pesante. È bellissimo poter gareggiare in casa davanti a chi ci sostiene, ci segue e ci ama. Pregustiamo questo Mondiale già da mesi e ora vogliamo soltanto godercelo a pieno“.

Anche il Presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios ha manifestato la sua felicità per l’avvicinarsi dell’avvenimento. “Voglio ringraziare Comune, Regione, ISU e Sponsor perché ci permettono di organizzare un evento così importante. Si tratta di una sfida bellissima, difficile, ma che rappresenta i valori fondamentali di questa federazione. I Mondiali arrivano al termine di una stagione memorabile, con risultati di primissimo piano che speriamo di poter ripetere la prossima settimana. I ragazzi hanno lavorato bene e abbiamo intenzione di offrire un’edizione iridata indimenticabile. Dal punto di vista organizzativo per la prima volta nella storia non si è deciso di appaltare l’evento all’esterno ma invece si è voluto creare un Comitato Organizzativo: così abbiamo ottenuto un risultato economico già soddisfacente e abbiamo cresciuto figure professionali che potranno tornare utili per futuri impegni di questo genere. Auguro un buon divertimento a tutti e, in particolare, ai nostri atleti“.













Foto: Valerio Origo