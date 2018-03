Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: Valentina Marchei e Ondrej Hotarek sulla scia delle Olimpiadi. La mina vagante della rassegna iridata

Inutile girarci intorno, la stagione 2017-2018 rimarrà nella storia per il fantastico exploit della coppia di artistico azzurra formata da Valentina Marchei e Ondrej Hotarek.

Dopo un inizio di preparazione leggermente in salita, a partire dai Campionati Europei di Mosca gli atleti allenati da Franca Bianconi sono sempre stati protagonisti di prestazioni memorabili in cui hanno polverizzato, gara dopo gara, il record italiano e il proprio primato personale, conquistando il sesto posto alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 con un totale di 216.59. In pochissimo tempo dunque, la coppia ha raggiunto risultati quasi inimmaginabili considerando l’attività di soli tre anni e mezzo. L’affinità e l’intesa subito raggiunta, insieme ad una dedizione al lavoro fuori dal comune e alla fantastica programmazione tecnico-artistica del Team, ha certamente contribuito a rendere perfetta una stagione storica, la quale si avvia verso l’importante atto conclusivo.

Nulla sappiamo del futuro dei due atleti azzurri, quel che è certo è che i prossimi Campionati del Mondo in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) potrebbero segnare una nuova bellissima pagina della loro favola sportiva. Il ritiro dei cinesi Sui Wenjiing-Cong Han e dei canadesi Magan Duhamel-Eric Radford, proietterà salvo errori Marchei-Hotarek ancora più in alto in classifica, specificatamente subito a ridosso del podio, giocando quindi una gara sugli errori con coppie più in alto nel ranking come ad esempio i francesi Vanessa James/Morgan Ciprès. A prescindere dal risultato finale, In questo Campionato Valentina e Ondrej spingeranno al massimo l’acceleratore per mandare su di giri, come ormai da abitudine, gli spettatori presenti, scatenandosi nei ritmi forsennati dello short pattinato sulle note di “Tu vuo fa l’Americano” di Renato Carosone e sulle deliziose musiche di “Amarcord” del programma libero. Oltre questo aspetto i pattinatori stanziati all’Icelab di Bergamo sfoggeranno davanti al proprio pubblico la loro impressionante crescita dal punto di vista tecnico: prendendo in analisi le ultime due competizioni disputate, ovvero i Campionati Europei e i Giochi Olimpici di PyeongChang, non possiamo non notare infatti un progressivo miglioramento in tutti gli elementi, in particolare sul triplo twist (ormai chiamato sempre livello 3) e sui sollevamenti, questi ultimi chiamati di livello massimo e giudicati con un grado di esecuzione sempre più alto.

Le gare delle coppie di artistico si svolgeranno Mercoledì 21 Marzo a partire dalle 18:30 (Short Program) e Giovedì 22 alle 18:55 (Free Program).

Immagine: Valerio Origo