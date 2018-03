Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: quando gareggia Carolina Kostner nel programma corto? Orario e programma. Come vederla in tv

Mercoledì 21 marzo inizieranno i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico: tutto è pronto al Mediolanum Forum di Milano per una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare e che richiamerà l’attenzione di migliaia di appassionati, pronti a sostenere i propri beniamini sugli spalti. Sarà anche il grande giorno di Carolina Kostner che aprirà le danze: il programma, infatti, incomincia proprio con il programma corto femminile e la nostra Musa Danzante sarà uno dei volti più attesi della vigilia: potrebbe essere l’ultima recita per la gardenese che vuole chiudere la propria carriera lasciando il segno.

Carolina Kostner, che è salita sul podio ai Mondiali per ben sei volte, cerca una nuova magia. La sua avventura partirà dal miglior gruppo di merito che scenderà sul ghiaccio tra le ore 16.00 e le ore 16.30. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del programma corto di Carolina Kostner ai Mondiali 2018. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Play e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 21 MARZO:

16.00-16.30 (orario da definire) Programma corto di Carolina Kostner ai Mondiali 2018















(foto Pier Colombo)