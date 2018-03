Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: domani lo short program femminile: Zagitova in cerca della tripletta, Carolina Kostner sogna il podio

Domani alle ore 10:45, sul prestigioso scenario del Mediolanum Forum di Assago, inizieranno ufficialmente i Campionati del Mondo di pattinaggio artistico, nuovamente in Italia dopo l’edizione torinese del 2010.

La prima gara sarà una delle più attese: scenderanno infatti sul ghiaccio per lo short program le atlete del singolo femminile. Partirà con i favori del pronostico, decisa a conquistare in un solo anno il titolo Europeo, Olimpico e Mondiale Alina Zagitova, detentrice del record assoluto nel segmento con l’impressionante punteggio di 82.92 ottenuto proprio a PyeongChang. Il punto di forza della pattinatrice allenata da Eteri Tutberidze sta nell’impostazione del proprio layout, in cui ha collocato tutti gli elementi di salto (tra cui la difficilissima combinazione triplo lutz/triplo loop) a partire dalla seconda metà del programma in modo da ottenere un bonus sul base value. Chi fa del primo segmento di gara il suo cavallo di battaglia è certamente Kaetlyn Osmond, medaglia di bronzo agli ultimi Giochi Olimpici e vice Campionessa Mondiale in carica. La pattinatrice canadese si è dimostrata nel corso della stagione impeccabile nel programma corto, pattinato sulle musiche di Edith Piaf, molto bilanciato dal punto di vista della distribuzione degli elementi, con l’importante combinazione triplo lutz/triplo toeloop eseguita in apertura.

Nonostante il problema sembrerebbe essersi risolto a PyeongChang, saranno assolutamente da valutare, visto la presenza del grande technical specialist Sarkis Tewanian, le rotazioni sugli elementi di salto da parte di Satoko Miyahara, quarta classificata ai Giochi Olimpici in Corea. L’atleta nipponica presenterà un solido programma corto pattinato sulle note della colonna sonora de “Memorie di una Geisha” basato sulla combinazione triplo lutz/triplo toeloop e sul triplo loop collocato nella seconda metà del programma. Riflettori puntati anche su Wakaba Higuchi che in questa stagione, come dimostrato nella Challenge Cup disputata in Olanda qualche settimana, ha scelto una strategia di attacco presentando come primo elemento il doppio axel e spostando nella seconda metà la combinazione triplo lutz/triplo toeloop e il triplo flip.

Per Carolina Kostner sarà fondamentale dunque eseguire un programma corto senza alcuna sbavatura. Nonostante i limiti tecnici, infatti, la pattinatrice altoatesina grazie ad una strategia di gara conservativa, incentrata su elementi di salto sicuri con una buona percentuale di realizzazione, potrebbe giocare su un grado di esecuzione positivo eseguendo al meglio tutte le skills necessarie per alzare il punteggio delle componenti del programma, da tempo suo vero cavallo di battaglia. Con uno short program perfetto in ogni suo aspetto, Kostner potrebbe raggiungere quota 77 punti, risultato che non può far altro che mettere pressione alle avversarie in vista del secondo segmento di gara.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo