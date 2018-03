Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: quando e a che ora gareggia Carolina Kostner oggi? Come e su che canale vederla in tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI CAPPELLINI-LANOTTE E CAROLINA KOSTNER

Oggi venerdì 23 marzo Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio per esibirsi nel suo programma libero ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La nostra Regina è in testa dopo il programma corto e va a caccia della settima medaglia iridata: in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua gloriosa carriera, la 31enne vorrà fare emozionare il Mediolanum Forum di Milano e cercherà di fare saltare il banco. Il podio è assolutamente alla portata della gardenese che proverà anche a lottare con Alina Zagitova per un titolo che sarebbe letteralmente mitologico.

Ci aspetta una serata davvero unica e imperdibile, un evento da “io c’ero”: tutti pronti a sostenere Carolina Kostner nella corsa verso l’ennesimo miracolo. L’azzurra si esibirà per ultima conoscendo tutti i risultati delle rivali: la situazione perfetta per sognare in grande: appuntamento alle 22.16, ci aspettano minuti di grande classe e davvero commoventi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario in cui si esibirà Carolina Kostner per il suo free program ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

22.16 Free program Carolina Kostner













Foto: Pier Colombo