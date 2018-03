Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: programma, orari e tv di oggi (sabato 24 marzo). Come seguirli in tempo reale

Oggi sabato 24 marzo si concludono i Mondiali 2018 di pattinaggio artistico, al Mediolanum Forum di Milano si assegnano le ultime medaglie di questa rassegna iridata. A regalare spettacolo saranno le coppie di danze e gli uomini, entrambi impegnati con il programma lungo: si preannuncia una lunga giornata, appassionante e avvincente, con tanti campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie. Anna Cappellini e Luca Lanotte vanno a caccia del colpaccio di fronte al proprio pubblico, proveranno a dire la loro anche Matteo Rizzo e l’altra coppia composta da Charlene Guignard e Marco Fabbri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare di sabato 24 marzo ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 24 MARZO:

10.00 Free skating maschile

15.20 Free Dance













(foto Pier Colombo)