Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv. Tutte le date

Dopo i Giochi Olimpici il pattinaggio artistico viaggia spedito verso i Mondiali 2018, che si terranno a Milano, al Forum di Assago. Mancheranno alcune stelle, che hanno deciso di concludere anzitempo la stagione, ma ci saranno comunque tanti campioni per proporre anche in Italia la magia della danza e dello spettacolo sul ghiaccio. Ci saranno, soprattutto, gli atleti azzurri.

Potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina Kostner, a 31 anni, reduce dal podio mancato a PyeongChang ma pronta a far sognare il pubblico milanese. Le coppie saranno Nicole Della Monica / Matteo Guarise e Valentina Marchei / Ondřej Hotárek, mentre nella danza confermatissimi Anna Cappellini / Luca Lanotte e Charlène Guignard / Marco Fabbri. Ci sarà anche il giovane Matteo Rizzo, per proseguire la sua crescita, mentre la novità è Elisabetta Leccardi.

I Mondiali di Milano 2018 di pattinaggio artistico saranno trasmessi in tv dalla Rai, che alternerà due canali, Rai 2 e Rai Sport +, e da Eurosport. In streaming, quindi, sarà possibile assistere alle gare su Rai Play, Eurosport Player e Sky Go.

Il programma

Mercoledì 21 marzo

10:45 Short program femminile

18:00 Cerimonia d’apertura

18:45 Short program coppie artistico

Giovedì 22 marzo

10:00 Short program maschile

18:55 Free skating coppie artistico

Venerdì 23 marzo

11:00 Short dance

18:30 Free program femminile

Sabato 24 marzo

10:00 Free skating maschile

15:20 Free dance

Domenica 25 marzo

14:30 Exhibition Gala













Foto: Valerio Origo