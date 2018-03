Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: i favoriti di tutte le gare iridate, tre carte da medaglia per l’Italia

L’anno in corso è stato naturalmente caratterizzato dai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018, ma per gli appassionati di pattinaggio di figura sarà anche quello dei Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo dal 19 al 25 marzo. La rassegna iridata tornerà dunque a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino.

Andiamo di seguito a scoprire i favoriti delle quattro gare iridate.

UOMINI

Il favorito d’obbligo della gara sarà il giapponese Shōma Uno, già argento mondiale ed olimpico, che potrà cogliere quest’occasione per conquistare il suo primo grande titolo individuale ed uscire dall’ombra del connazionale. Il compito del ventenne di Nagoya non sarà tuttavia semplice, visto che in gara ci saranno due atleti sicuramente in grado di impensierirlo. Il primo di questi è Nathan Chen, che andrà alla ricerca del riscatto dopo la delusione olimpica, dove ha buttato via una possibile medaglia nel corto, prima di scatenarsi con un libero arricchito da ben sei quadrupli. Da non sottovalutare neppure Jin Boyang, che ha già battuto Uno ai Four Continents, e che in bacheca vanta due bronzi mondiali. La lotta al podio dovrebbe essere limitata a questi tre atleti, con una possibilità d’inserimento da parte del russo Mikhail Kolyada, che però fino ad ora ha sempre dimostrato di non essere in grado di confermarsi proprio negli appuntamenti più importanti.

DONNE

La vittoria sembra promessa alla campionessa olimpica Alina Zagitova: la quindicenne russa ha un grande margine nei confronti di tutte le altre atlete presenti, e dovrebbe commettere un vero suicidio sportivo per non imporsi in questa rassegna iridata, e completare dunque il Grand Slam di tutte le competizioni più importanti della stagione (Grand Prix, Europei, Olimpiadi e Mondiali). Molto interessante, invece, la lotta per le altre due medaglie, con la canadese Kaetlyn Osmond favorita per l’argento dopo il suo bronzo olimpico. Nella lotta per il podio potrà inserirsi anche l’azzurra Carolina Kostner, che spera di chiudere la sua magnifica carriera con un ultima grande prestazione di fronte al suo pubblico, ma dovrà guardarsi anche dalla giapponese Satoko Miyahara, atleta capace di prestazioni sublimi quando in giornata.

COPPIE

Nella prova delle coppie d’artistico, i grandi favoriti per il successo saranno i tedeschi Aliona Savchenko e Bruno Massot, reduci dalla conquista della medaglia d’oro olimpica. Savchenko, in particolare, andrà alla ricerca del suo sesto titolo iridato dopo i cinque vinti in compagnia di Robin Szolkowy, con il quale ha conquistato anche due argenti ed un bronzo. I candidati per la seconda posizione sono invece i russi Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov, quarti in occasione della rassegna a cinque cerchi e vincitori del titolo europeo per la seconda volta consecutiva. I due, tra l’altro, furono già bronzo ai Mondiali dello scorso anno, e potrebbero migliorare quel risultato sul ghiaccio milanese. Alla luce del sesto posto olimpico, Valentina Marchei ed Ondřej Hotárek fanno sicuramente parte dei pretendenti al gradino più basso del podio, ma nella corsa per il bronzo dovranno battere diversi avversari pericolosi, in particolare i francesi Vanessa James / Morgan Ciprès.

DANZA

I favoriti assoluti saranno questa volta i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, pronti a tornare sul gradino più alto del podio mondiale, che hanno già conosciuto nel 2016. Campioni europei e medagliati d’argento in sede olimpica, i transalpini vantano un margine importante nei confronti delle altre coppie presenti, che invece dovrebbero dare vita ad una battaglia molto serrata per le altre due posizioni del podio. Quarti a PyeongChang 2018, gli statunitensi Madison Hubbell / Zachary Donohue sembrano indirizzati verso la medaglia d’argento, anche se in diverse occasioni hanno sbagliato proprio quando le medaglie sembravano alla portata, mentre la sfida per il bronzo dovrebbe riguardare i russi Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev e gli azzurri Anna Cappellini / Luca Lanotte, che questa volta potranno beneficiare del fattore campo, al contrario degli ultimi Europei di Mosca.

Immagine: ISU Figure Skating