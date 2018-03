Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: i cinesi Sui Wenjing e Han Cong non difenderanno il titolo delle coppie

Arriva la notizia di un’altra rinuncia di peso in vista dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, che si svolgeranno a Milano. Questa volta, ad alzare bandiera bianca sono stati i cinesi Sui Wenjing e Han Cong, campioni iridati in carica nella gara delle coppie d’artistico, nonché reduci dalla conquista della medaglia d’argento olimpica. Il motivo del ritiro è da ricercarsi in una frattura da stress al piede destro subita da Sui, che la costringerà ad un periodo di riposo forzato per almeno due mesi. La Cina sarà comunque ben rappresentata nella gara delle coppie, dove saranno in gara Yu Xiaoyu / Zhang Hao e Peng Cheng / Jin Yang.

Foto: ISU Figure Skating