Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: domani l’ultima gara di Carolina Kostner? Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Venerdì 23 marzo si disputerà il programma libero femminile ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Riflettori accesi sul Mediolanum Forum di Milano, annunciato il pienone di pubblico, tutti pronti per sostenere Carolina Kostner che va a caccia dell’impresa in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua gloriosa carriera: l’altoatesina è in testa dopo il programma corto e punta dritta alla settima medaglia iridata, con il sogno di provare a duellare con Alina Zagitova per il titolo. Il popolo del pattinaggio si stringe attorno alla Regina del Ghiaccio, pronta a farci commuovere ancora una volta e davvero a un passo dalla leggenda.

La 31enne si esibirà per ultima quindi conoscendo già tutti i risultati delle rivali e sapendo quello che le servirà per realizzare i suoi obiettivi. Una situazione praticamente perfetta per la gardenese: dipenderà tutto da lei.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario in cui si esibirà Carolina Kostner per il suo free program ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 23 MARZO:

22.16 Free program Carolina Kostner















(foto Valerio Origo)