Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Cappellini-Lanotte, quando gareggiano nella free dance? Data, programma, orario d’inizio e tv

Anna Cappellini e Luca Lanotte torneranno sul ghiaccio sabato 24 marzo per esibirsi nella short dance ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La nostra coppia di danza vuole scaldare il pubblico del Mediolanum Forum di Milano in quella che potrebbe essere l’ultima gara della loro carriera. Gli azzurri vanno a caccia del podio e cercheranno l’impresa.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del programma libero di Anna Cappellini e Luca Lanotte ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 24 MARZO:

17.30-18.30 (circa, orario da definire) Free dance, Anna Cappellini/Luca Lanotte













(foto Valerio Origo)