Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Aljona Savchenko e Bruno Massot vicini al titolo iridato. Occasione importante per Della Monica-Guarise

Nonostante le grandi assenze, lo short delle coppie di artistico disputato ieri sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, teatro dei Campionati Mondiali fino a domenica 25 Marzo, è stato di altissimo livello. Questa sera a partire dalle 18:55 con il programma libero verranno assegnate le prime medaglie della rassegna.

I Campioni Olimpici Aljona Savchenko e Bruno Massot daranno la caccia al loro primo titolo iridato (Aljona ne ha già conquistati cinque con Robin Szolkowy) presentando il programma libero che ha fatto commuovere tutto il mondo sportivo in occasione delle Olimpiadi di PyeongChang, pattinando sulle musiche de “La Terre vue du ciel” di Maxim Rodriguez. I punti di forza del libero della coppia tedesca risiedono in tutti gli elementi d’insieme: dal triplo twist, solitamente chiamato di livello quattro con il massimo del grado di esecuzione da parte dei giudici, ai lanciati flip e salchow e i sollevamenti del gruppo cinque.

Cercheranno di migliorare il bronzo conquistato lo scorso anno Evgenia Tasarova e Vladimir Morozov, solitamente non impeccabili nel secondo segmento di gara. La coppia russa lotterà con i tedeschi per la medaglia d’oro, cercando comunque di preservare la seconda posizione dello short pattinando un programma frizzante sulle musiche di Christina Aguilera, prestando particolarmente attenzione all’esecuzione dei salti in parallelo, elementi che nel corso della stagione hanno creato alla coppia più di un problema. Occasione ghiottissima anche per Vanessa James e Morgan Ciprès, i quali con tutta probabilità per conquistare la terza posizione tenteranno, sulle note di “The sound of silence” riarrangiate da Maxim Rodriguez, l’ostico quadruplo salchow lanciato, sbagliato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Da monitorare anche la seconda coppia russa formata da Nataliia Zabiiako e Alexander Enbert, la quale potrebbe giocarsi il gradino più basso del podio con la coppia francese.

Gli atleti azzurri, a prescindere dal risultato finale, festeggeranno l’ottima stagione davanti al proprio pubblico con due programmi profondamente diversi: Nicole Della Monica e Matteo Guarise, con “Three of life” di Roberto Cacciapaglia omaggeranno la città di Milano protagonista nel 2015 dell’esposizione internazionale. Gli elegantissimi pattinatori allenati da Cristina Mauri e Nina Mozer daranno il massimo per difendere il quinto posto eseguendo al meglio tutti gli elementi di coppia, da sempre loro cavallo di battaglia, cercando di migliorare il punteggio di 202.74 punti ottenuto a PyeongChang. Valentina Marchei e Ondrej Hotarek saluteranno invece il pubblico milanese sulle note di “Amarcord” di Nino Rota, dando ulteriore prova della loro grandissima capacità interpretativa e dimostrando per l’ennesima volta la loro crescita dal punto di vista tecnico, tentando di scalare la classifica dopo l’ottavo posto del primo segmento di gara.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo