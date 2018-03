Classifica generale Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018: la graduatoria dopo la discesa di Are. Beat Feuz supera Kjetil Jansrud al terzo posto

Cambia il terzo gradino del podio della classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino, dopo la discesa delle Finali di Are. Marcel Hirscher ha già in pugno la vittoria, davanti a Henrik Kristoffersen, mentre Beat Feuz si è portato al terzo posto, vincendo anche la Coppetta di discesa. Superato, quindi, Kjetil Jansrud, ora quarto, davanti ad Aksel Lund Svindal. Il migliore azzurro è Dominik Paris, 11°.

La classifica generale della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018

1 HIRSCHER Marcel AUT 1494

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1205

3 FEUZ Beat SUI 856

4 JANSRUD Kjetil NOR 844

5 SVINDAL Aksel Lund NOR 826

6 PINTURAULT Alexis FRA 687

7 DRESSEN Thomas GER 612

8 KRIECHMAYR Vincent AUT 604

9 MAYER Matthias AUT 602

10 MYHRER Andre SWE 522

11 PARIS Dominik ITA 518

12 REICHELT Hannes AUT 490

13 FELLER Manuel AUT 455

14 KILDE Aleksander Aamodt NOR 454

15 FILL Peter ITA 446

16 FRANZ Max AUT 411

17 THEAUX Adrien FRA 407

18 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 398

19 MATT Michael AUT 394

20 YULE Daniel SUI 370













