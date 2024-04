Moto3, GP Spagna: Alonso un fulmine nella prima sessione di prove libere, Rossi il migliore degli italiani

Lascia subito il segno David Alonso sul circuito di Jerez De La Frontera, tracciato che ospita in questo weekend il GP di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2024 di Moto3. Il pilota colombiano infatti si è reso protagonista di un’incredibile prima sessione di prove libere, terminate con il nuovo record della pista.

Nello specifico il centauro in forza alla CF Moto ha fermato il crono con il tempo di 1:44.590, rifilando un gap significativo rispetto alla KTM di David Munoz, secondo addirittura a +1.079. Ancora più grande la distanza con la Honda di Adrian Fernandez, terzo a +1.328. Segmento interlocutorio invece per il diretto rivale di Alonso in ottica classifica piloti, Daniel Holgado (GasGas), il quale si è dovuto accontentare della dodicesima piazza con un ritardo di +2.05.

Bene poi Joel Kelso (KTM), quarto a +1.380, Ivan Ortolà (KTM), quinto a +1.389, Angel Piqueras (Honda), sesto a +1.650, Colin Veijer (Husqvarna), settimo a +1.668, Ryusei Yamanaka (KTM), ottavo a +1.774, e Jacob Roulstone (GasGas), nono a +1.843.

Il migliore degli italiani è stato invece Riccardo Rossi (KTM), decimo con +1.943 precedendo il connazionale Nicola Carraro (KTM), undicesimo con +2.004. Indietro invece Stefano Nepa, piazzatosi al sedicesimo posto con +2.305, mentre Filippo Farioli si è posizionato diciottesimo +2.501. Fuori dalla top 20 infine Matteo Bertelle, ventunesimo con +2.796, e Luca Lunetta, ventitreesimo con +2.993.